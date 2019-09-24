Выставка 90 шедевров в «Новом Иерусалиме». Картины Васнецова и Шишкина смогут оценить даже слепые
В экспозицию войдут работы самых известных художников XVIII–XX веков. Впервые в одном зале соберутся картины Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других известных художников.
Слабовидящие смогут познакомиться с тактильными рельефами по мотивам ключевых картин, а каждое полотно будет оснащено специальными этикетками со шрифтом Брайля. Для людей с плохим слухом организуют адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.
В восьми залах посетителям покажут 90 художественных полотен. Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов рассказал «360», в чем изюминка выставки «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».
«Мы постарались для вас сделать уникальную архитектуру, изменить подход, рассказать об этих шедеврах через цвет», — подчеркнул он.
В отдельной мультимедиа-зоне зрители смогут самостоятельно создать картины при помощи интерактивной световой проекции, которая реагирует на движения человека. Помимо этого, поближе ознакомиться с картинами можно будет на специальном тач-столе.
«Мы покажем интересные вещи, связанные с образовательными программами. Мультимедийные инсталляции будут представлены в нескольких залах. Детям расскажут об истории цвета, как они смешиваются и меняются. Будет интересно», — пообещал Кузнецов.