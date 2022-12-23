23 декабря 2022, 23:19
Выставка в честь Вениамина Каверина открылась в Санкт-Петербурге
Выставка, посвященная писателю Вениамину Каверину, появилась в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Основная экспозиция «Культурный код. Каверин 2.0» состоит из экспонатов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и Государственного литературного музея «ХХ век». Посетители смогут ознакомиться с личными вещами автора, уточнил RT.
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«Мы безумно благодарны тому обстоятельству, что на этой выставке можем показать подлинные предметы, принадлежавшие Вениамину Каверину», — рассказала директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина Линович.
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