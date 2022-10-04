Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» открылась в Третьяковской галерее | 360°

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Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» открылась в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галерее заработала выставка «Дягилев. Генеральная репетиция», посвященная 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева. Посетители смогут увидеть эскизы костюмов и декораций к «Русским сезонам» в Париже, которые организовывал художественный деятель, написал ОТР.

Также в экспозиции появятся 13 подлинных костюмов к балетам и декорация Николая Рериха к сюите «Половецкие пляски».

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По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, зал будет планироваться таким образом, чтобы можно было показывать и другие экспозиции.

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«То, что мы здесь показываем — это графические листы и костюмы, которые невозможно показывать очень долгое время. Мы планируем этот зал таким образом, чтобы иметь возможность осуществлять ротацию», — сказала она.

Дягилев на протяжении 10 лет привозил в Париж русский балет, оперу и художественные выставки. Его называют открывателем русского искусства для всего мира.

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