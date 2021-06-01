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    01 июня 2021, 17:39

    Выставка в честь юбилея газеты «Вечерняя Москва» открылась на Гоголевском бульваре

    Арина Бобкова

    Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась 1 июня на Гоголевском бульваре.

    Выставка в честь юбилея газеты «Вечерняя Москва» открылась на Гоголевском бульваре | Изображение 1Источник фото: газета «Вечерняя Москва»

    Газета отметит свой столетний юбилей в 2023 году. За время своей деятельности издание выпустило 30 тысяч номеров. Издание посвящено жизни столицы.

    Газета и сейчас выпускается в нескольких форматах: дневной выпуск «Вечерней Москвы», игровая «Москва вечерняя», а также еженедельный выпуск, который бесплатно предоставляют пенсионерам.

    Выставка расскажет об истории издания, познакомит зрителей с форматами газет, а также с технологией производства.