Выставка в честь юбилея газеты «Вечерняя Москва» открылась на Гоголевском бульваре

Фотовыставка, посвященная юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась 1 июня на Гоголевском бульваре.

Источник фото: газета «Вечерняя Москва»

Газета отметит свой столетний юбилей в 2023 году. За время своей деятельности издание выпустило 30 тысяч номеров. Издание посвящено жизни столицы.

Газета и сейчас выпускается в нескольких форматах: дневной выпуск «Вечерней Москвы», игровая «Москва вечерняя», а также еженедельный выпуск, который бесплатно предоставляют пенсионерам.

Выставка расскажет об истории издания, познакомит зрителей с форматами газет, а также с технологией производства.