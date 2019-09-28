Выставка «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» открылась в Истре. Почему ее стоит посетить?
Уникальная выставка «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» приурочена к 90-летию Московской области. Но что отличает ее и делает уникальной?
Вдохновиться «Цветом». В Истре представили уникальную выставкуПодробнее
В одном месте — в музее «Новый Иерусалим» — объединили лучшие шедевры русских художников 18-20 веков. Их выбрали специалисты из 11 музеев Подмосковья. Увидеть картины в одном пространстве можно впервые. Первые посетители уже делятся впечатлениями.
«Какие-то картины я видела только репродукции, в книге, и здесь я могу их видеть вживую», — сказала Нелли Рамазанова, посетительница выставки.
Здесь представлены работы Айвазовского, Бурлюка, Васнецова, Верещагина, Гончаровой, Малявина, Поленова, Саврасова, Сурикова, Шишкина и многих других художников.
Еще одна особенность выставки — экспозицию представили с помощью цвета. Каждый зал имеет свой оттенок, а работы разделены не по векам и художникам, как это принято, а по способу передачи цвета. Поэтому классики соседствуют на одной стене с авангардистами.
Выделяются основные цвета: красный, синий, желтый. Их нельзя получить никаким образом, но с их помощью, путем смешивания, можно создавать всевозможные цвета и оттенки.
В экспозиции выделена отдельная мультимедиа-зона, где можно любоваться картинами, которые оживают с помощью интерактивной световой проекции. Также ознакомиться с шедеврами можно на специальном сенсорном столе.
Среди работ, представленных на выставке, также впервые будут показаны несколько произведений, конфискованных из частных рук. Это «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина, «Портрет старика» Василия Сурикова, а также «Портрет девочки» Владимира Маковского.
Сегодня, в день открытия выставки, вход для посетителей бесплатный.