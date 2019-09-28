Выставка «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» открылась в Истре. Почему ее стоит посетить?

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» собрали лучшие живописные произведения музеев Московской области. Название выставки говорит само за себя — «Цвет. 90 шедевров Подмосковья». Чем же уникальна экспозиция? — в материале «360».

Уникальная выставка «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» приурочена к 90-летию Московской области. Но что отличает ее и делает уникальной?

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В одном месте — в музее «Новый Иерусалим» — объединили лучшие шедевры русских художников 18-20 веков. Их выбрали специалисты из 11 музеев Подмосковья. Увидеть картины в одном пространстве можно впервые. Первые посетители уже делятся впечатлениями.

Источник фото: телеканал «360»

«Какие-то картины я видела только репродукции, в книге, и здесь я могу их видеть вживую», — сказала Нелли Рамазанова, посетительница выставки.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь представлены работы Айвазовского, Бурлюка, Васнецова, Верещагина, Гончаровой, Малявина, Поленова, Саврасова, Сурикова, Шишкина и многих других художников.

Еще одна особенность выставки — экспозицию представили с помощью цвета. Каждый зал имеет свой оттенок, а работы разделены не по векам и художникам, как это принято, а по способу передачи цвета. Поэтому классики соседствуют на одной стене с авангардистами.

Источник фото: телеканал «360»

Выделяются основные цвета: красный, синий, желтый. Их нельзя получить никаким образом, но с их помощью, путем смешивания, можно создавать всевозможные цвета и оттенки.

Источник фото: телеканал «360»

В экспозиции выделена отдельная мультимедиа-зона, где можно любоваться картинами, которые оживают с помощью интерактивной световой проекции. Также ознакомиться с шедеврами можно на специальном сенсорном столе.

Источник фото: телеканал «360»

Среди работ, представленных на выставке, также впервые будут показаны несколько произведений, конфискованных из частных рук. Это «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина, «Портрет старика» Василия Сурикова, а также «Портрет девочки» Владимира Маковского.

Сегодня, в день открытия выставки, вход для посетителей бесплатный.