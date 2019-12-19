Выставка ценных предметов из крупнейшего клада в истории России откроется в Царском Селе

По данным издания, у посетителей выставки будет возможность увидеть около тысячи ценных предметов из крупнейшего в стране клада, который нашли семь лет назад в тайной комнате петербургского особняка.

В частности, особое внимание представляет столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, который состоит из двухсот приборов. «Дни.ру» уточнили, что кроме этого раритета на экспозиции будут представлены старинные тарелки, самовары, солонки и прочая утварь.