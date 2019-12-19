Выставка ценных предметов из крупнейшего клада в истории России откроется в Царском Селе
В музее-заповеднике «Царское Село» 25 декабря откроется экспозиция «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». Выставка продлится до 24 марта следующего года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
По данным издания, у посетителей выставки будет возможность увидеть около тысячи ценных предметов из крупнейшего в стране клада, который нашли семь лет назад в тайной комнате петербургского особняка.
В частности, особое внимание представляет столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, который состоит из двухсот приборов. «Дни.ру» уточнили, что кроме этого раритета на экспозиции будут представлены старинные тарелки, самовары, солонки и прочая утварь.