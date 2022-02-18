Выставка современной британской фотографии открылась в Санкт-Петербурге

Выставка современной британской фотографии открылась в галерее РОСФОТО в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

«На этой выставке можно увидеть работы, которые ранее не были представлены в России. По существу это некое „окно“ в западно-европейское искусство», — рассказал куратор выставки Сергей Шитов.

В экспозицию включены работы фотографов Питера Эскью, Стивена Барриджа, Николь Вициоли и других, а также видеоинсталляция Кейт Макмиллан «Пропавшая девушка».

Выставку можно посетить до 20 марта.