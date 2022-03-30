Выставка с личными вещами Андрея Тарковского откроется в Москве

Выставка с личными вещами режиссера Андрея Тарковского откроется в Москве 5 апреля. Ее организуют Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и Государственный центральный музей кино, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка будет приурочена в 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Она расскажет посетителям об истории семьи Тарковских, экспозиция исследует взаимосвязь между личной жизнью режиссера и его картинами, рассказали в музее.

В первом зале посетители увидят детские фотографии Тарковского, его книги и игрушки, личные вещи родителей и бабушки режиссера. Кроме того, на выставке будет представлен телескоп Андрея Тарковского — режиссер с детства увлекался астрономией, написала «Газета.ru».

Второй зал будет посвящен творчеству режиссера. В экспозицию войдут плакаты, эскизы костюмов и декораций к фильмам, над которыми он работал, а также фотографии со съемок.