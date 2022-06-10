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    10 июня 2022, 01:02

    Выставка русских кукол откроется в Коломенском

    Полина Гребенщикова

    Выставка русских кукол «Кабы я была царица. Авторские куклы Марии Дмитриевой» откроется 10 июня в музее-заповеднике Коломенское в Москве. Об этом сообщило издание IncNews.

    На создание кукол художницу Марию Дмитриеву вдохновили куклы и игрушки, которые изготавливали мастерицы для дочерей царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Художница постаралась максимально точно воссоздать вид этих исторических игрушек. В качестве образца она использовала сохранившие фотографии.