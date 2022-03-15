Выставка русских икон открылась в Италии

Постоянная экспозиция «Музей русской иконы» открылась в галерее Уффици в Италии. Об этом «Известиям» рассказал директор галереи Айке Шмидт.

На выставке представлены 78 икон конца XVI — середины XVIII века.

«Галерея Уффици располагает самым большим собранием русских икон на Западе. Первые из них попали в коллекцию Медичи в конце XVI века — почти наверняка это были дипломатические дары. Затем ее пополнили многие другие иконы, которые привезли во Флоренцию из России в первую половину XVIII века», — рассказал Шмидт.