Выставка рисунков поэта Пушкина открылась в Кишиневе

Выставка рисунков, созданных Александром Пушкиным, открылась в Кишиневе. На своих рисунках поэт изображал красивых девушек 19 века. За время Бессарабской ссылки ему удалось создать почти 300 портретов. Об это сообщил сайт «Мир 24».

На выставке представлены точные копии созданных Пушкиным работ. Лингвист и ученный Георгий Богач занимался изучением портретов и определял, какие исторические личности изображены на рисунках.

«Богач создал уникальную методику идентификации рисунков Пушкина южного периода. Он использовал науку физиогномику. Он на листе Пушкина определил Рэлуку Суцу, портрет которой есть в Лувре. Портрет Лауры Секар, Елены Горчаковой», — отметила сотрудник дома-музея А. С. Пушкина Валентина Грабовская.

Главная трудность определения личностей заключается в том, что Пушкин не подписывал своих работ. С помощью методики Богача удалось узнать 40 девушек. Многие из них являлись знатными представительницами Кишинева 19 века. По портретам музей планирует создать 3D-изображения девушек того времени.