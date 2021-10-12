Выставка реалистичных скульптур открылась в Лондоне. Она посвящена 25-летию творчества Рона Муэка. Об этом сообщил ОТР.

Работы художника отражают обычные аспекты современной жизни. На мероприятии можно увидеть изображение пожилой пары, которая проводит свое время на пляже или же возвращение матери с ребенком из магазина. Однако в какой-то момент картины могут вызывать у наблюдателей смешанные эмоции, граничащие с ужасам. Причиной этого является размер скульптур, немногим превышающий человеческое тело, а также их детальная проработка. У посетителей возникает так называемый эффект «зловещей долины» — ощущение страха или отвращения.

Одной из самых популярных работ скульптора стало произведение «Мертвый отец». Его представили на выставке 1997 года. Художник изобразил безжизненное тело старика. Мертвый мужчина распластался на полу, черты лица скульптуры заострены. По работе действительно можно понять, что жизнь покинула изображенное тело.