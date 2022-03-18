Выставка разрушенных скульптур открылась в Лондоне

Выставка разрушенных скульптур открылась в Национальной галерее Лондона. Ее организовал художник Али Шери, написала «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

По словам художника, посредством выставки он хочет поговорить со зрителями о том, как боль может выражаться в виде вандализма и осквернении произведений искусства. Идея выставки пришла к Шери после того, как были повреждены пять картин, выставленные в Национальной галерее вскоре после джихадистских атак в Лондоне.