Выставка предметов советского быта и коворкинг откроются в Петербурге возле сада Хаяо Миядзаки

В Санкт-Петербурге возле сада Хаяо Миядзаки откроется интерактивная выставка «Исчезающая история» и коворкинг «У Поньо». Экспозицию сделала труппа театра «Небесные Бродяги» совместно с магазином «Спасибо», написало издание «Петербургский дневник».

С 30 декабря каждый желающий сможет посетить выставку совершенно бесплатно. Первое, что увидят посетители, это коллекция зимних пальто и дубленок, сделанных в СССР.

«У каждого должна быть фотография на фоне ковра, поэтому мы организовали не просто выставочный зал, а фотозону. Сюда можно прийти, померить понравившуюся одежду и обувь, сфотографироваться, поиграть в настольные игры, а главное — увидеть то, насколько качественные вещи производились в Советском Союзе», — рассказал создатель и режиссер театра «Небесные Бродяги» Илья Лошаков.

Посетителям также будут представлены ретроигрушки, пуговицы, очки и прочие предметы советского быта. Особый интерес вызовет нижнее белье, которое чем-то напоминает модели Victoria’s Secret.

Выставка «Исчезающая история» будет доступна на Биржевой линии до 20 января. После этого экспозиция будет перевезена на другие площадки.