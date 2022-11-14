Культура 14 ноября 2022, 14:24 Выставка, посвященная полиции будущего, откроется в Петербурге

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Начальник постоянно действующей экспозиции Культурного центра ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Стоцкий в беседе с «Петербургским дневником» рассказал об открытии выставки, посвященной полиции будущего.

Петербургский Музей милиции на Полтавской улице сейчас находится в стадии реэкспозиции. Там будут изменены существующие пространства, а также добавлены новые.

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«Мы планируем полностью переоборудовать зал, посвященный XIX веку, поскольку очень многое было сделано именно в это время. Например, созданы конная и речная полиция, кинологическая служба, первая школа столичной полиции», — рассказал Стоцкий.

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В 2023–2024 году может открыться обновленный музей с целым отделом, который будет посвящен полиции будущего.