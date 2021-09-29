Выставка, посвященная музыкальному вокалу, заработала под Петербургом

Под Санкт-Петербургом открылась выставка, посвященная истории первого в России музыкального вокзала. С 29 сентября посетители смогут увидеть ее своими глазами в парке «Павловск». Об этом написал «Петербургский дневник».

Строительство экспозиции с этнографическими материалами началось еще в 1836 году, однако сооружения были разрушены во время оккупации Павловска в годы Великой Отечественной войны.

На выставке можно будут узнать о первом концертном зале и первой филармонии на железной дороге.

Кроме того, жителям и гостям города покажут уникальные фотографии 19-го и начала 20-х веков с видами на главный фасад, помещения и концертный зал Павловского музыкального вокзала. Также посетители узнают обо всех этапах развития и истории комплекса до последних дней его существования.