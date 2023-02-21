Культура 21 февраля 2023, 16:45 Выставка «Первая позиция. Русский балет» откроется в Петербурге

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В среду, 22 февраля, в петербургском Манеже откроется выставка «Первая позиция. Русский балет». Об этом написал RT.

На выставке будут представлены более 1000 экспонатов из 40 музеев России, в том числе пачка Галины Улановой для «Умирающего лебедя», пуанты Матильды Кшесинской и вещи Петра Чайковского.

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Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанов подготовили к выставке аудиогид.

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