21 февраля 2023, 16:45
Выставка «Первая позиция. Русский балет» откроется в Петербурге
В среду, 22 февраля, в петербургском Манеже откроется выставка «Первая позиция. Русский балет». Об этом написал RT.
На выставке будут представлены более 1000 экспонатов из 40 музеев России, в том числе пачка Галины Улановой для «Умирающего лебедя», пуанты Матильды Кшесинской и вещи Петра Чайковского.
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Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанов подготовили к выставке аудиогид.
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