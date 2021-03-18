«Выставка оформлена прекрасно»: священник Кротов встал на защиту Body Worlds

Священник Яков Кротов встал на защиту научно-познавательной выставки Body Worlds, которая вызвала широкий резонанс в столице. Некоторых людей шокировали ее экспонаты — забальзамированные человеческие тела, написал сайт NEWS.ru.

Тела умерших людей для своих работ использовал анатом Гюнтер фон Хагенс. Он изобрел метод пластинации, который позволяет сохранить ткани в идеальном состоянии на сотни лет. Как считает Кротов, в нашумевшей выставке нет ничего предрассудительного.

«Один мой хороший друг, верующий, как раз говорил, что нехорошо за деньги показывать трупы. Но встаёт вопрос, а бесплатно можно? То есть вопрос денег нужно вычеркнуть. Я думаю, то, что я вижу, это нормально. Композиционно выставка оформлена прекрасно, свет хорошо поставлен. А так не нам, православным, что-то говорить про трупы», — заметил священник.

Он напомнил, что на престоле в наших храмах лежат мощи святых. Кроме этого, еще в XVII веке открылись анатомические театры для публики. Вместе с тем появилась традиция начинать Великий пост с мыслей и рассуждений о смерти, посещать усыпальницы и смотреть на мумии.

По мнению Кротова, такой контент безопасен для детей. Он добавил, что сам с удовольствием продал бы свое тело для подобной выставки.