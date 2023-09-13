Культура 13 сентября 2023, 17:01 Выставка о Пушкине, Тютчеве и Аксакове откроется в Москве Выставку о Пушкине, Тютчеве и Аксакове откроют в Москве 23 сентября Пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля

Читать 360tv в

В московском Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля 23 сентября откроется выставка «Нам не дано предугадать…», посвященная Александру Пушкину, Федору Тютчеву и Ивану Аксакову. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка будет приурочена к трем юбилейным датам: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 220-летию со дня рождения Федора Тютчева и 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова.

Реклама

«Встреча трех классиков в едином экспозиционном пространстве дает возможность по-новому взглянуть на их творческое наследие и факты биографии», — пояснили в пресс-службе музея.

Посетителям продемонстрируют настоящие живописные и графические портреты, фотографии, рукописи, письма, личные вещи писателей и многое другое. Экспозицию можно будет посетить до 18 февраля.

Ранее сообщалось о том, что шедевры Русского музея представят на новой выставке живописи в Звенигороде.