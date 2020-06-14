Выставка необычых икон открылась в подмосковном парке «Патриот»

Сегодня в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» открылась выставка «Небесные покровители армии и флота России». Экспозиция состоит из российских икон, исполненных в необычной технике.

«В прошлом году в Кронштадте мы сделали небольшую экспозицию о святых — покровителях армии и флота. Руководству Минобороны очень понравился этот проект. И вот наша выставка — открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, еще и в день его освящения», — сообщил один из организаторов выставки, директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев. Его слова приводит РИА «Новости».

Иконы различных святых сделали мастера из 15 российских регионов. Многие достаточно необычны, так как выполнены из бересты, бронзы, инкрустированы серебром и жемчугом, а также полностью вышитые.

На выставке можно увидеть и бюсты военных из цельного дерева, а также коллекцию нательных солдатских крестов времен Великой отечественной войны. Выставка будет работать примерно две недели.

Николаев также уточнил, что у каждого рода войск есть свой покровитель, как, к примеру, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный — покровитель ВМФ России.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Воскресения Христова — главный храм вооруженных сил России — в подмосковном парке «Патриот».