Культура 02 августа 2023, 14:12 Выставка «Москва глазами художников» пройдет в столице Выставка «Москва глазами художников» откроется в Музее Николая Островского 3 августа Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Выставка «Москва глазами художников» пройдет с 3 августа по 15 октября в Музее Николая Островского. На ней представят работы известных художников, таких как Борис Старчиков, Мария Райская и других. Об этом рассказала пресс-служба департамента культуры столицы.

Зрители увидят Москву через призму искусства и ретроспективно рассмотрят все изменения, произошедшие за последние полвека. Кураторы сделали акцент на изменениях в столице с 1960-х годов до наших дней. Они отметили как архитектурные новшества, так и сохранение исторического наследия в городе, которому в 2023 году исполнится 876 лет.

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Выставка включила живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Николая Островского. Кроме того, на ней покажут современные фотографии, сделанные с тех же ракурсов, что и исторические кадры.

Выставка пройдет по адресу: улица Тверская, дом 14. Билеты можно приобрести на месте или заранее через официальный сайт.

Ранее жителям столицы сообщили, что мир глазами «Смешариков» можно увидеть на выставке на «Хлебзаводе». В рамках экспозиции гости посетят импровизированный планетарий, оранжерею, салон красоты и рабочий кабинет каждого из героев.