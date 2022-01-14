Выставка мастеров народных промыслов состоится в Салехарде

Выставка декоративно-прикладного искусства «Рожденные легендами» состоится в окружном Доме ремесел в Салехарде. Мероприятие пройдет 19 января. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Целью выставки является сохранение традиционных национальных ремесел Ямала. На мероприятии представят картины, панно, изделия из дерева, кости, рога, камня, металла, меха и кожи. Часть произведений будет посвящена фольклору севера. Также посетители смогут послушать экскурсии, принять участие в мастер-классах, а также посмотреть на театр теней.

«Особенность выставки– в том, что здесь представлены не только изделия заслуженных и признанных мастеров, но и работы именитых авторов из других российских регионов», — рассказали в окружном Доме ремесел.