Выставка косторезного ремесла откроется в Салехарде

В Салехарде 9 июля откроется выставка косторезного искусства. Она пройдет в Окружном доме ремесел в рамках выставочного проекта «Художественные ремесла Ямала», сообщило издание «Север-Пресс».

На выставке будут представлены работы мастеров Ямала, Югры, Чукотки, Магадана, Тобольска и Архангельской области. Работы выполнены из рога оленя и лося, клыка моржа, зуба кашалота, коровьей кости и даже бивня и кости мамонта. Выставка продлится до 4 сентября.