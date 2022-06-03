Выставка картин Врубеля открылась в Русском музее Санкт-Петербурга

В Русском музее Санкт-Петербурга в четверг, 2 июня, открылась первая за 60 лет выставка картин художника Михаила Врубеля. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Гостям представили более 200 произведений из частных собраний, а также собраний Третьяковской галереи и Русского музея.

В экспозицию вошли работы «Шестикрылый Серафим», «Богатырь», «Летящий демон» и другие. Выставка будет работать до 2 августа включительно.