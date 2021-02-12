Выставка картин русского иммигранта и ученика Репина открылась в Москве

Выставка русского художника Степана Колесникова открылась в Доме русского зарубежья на Таганке. Его талант признали в Сербии, куда творец иммигрировал в начале XX века.

Источник фото: телеканал «360»

Степан Федорович из поколения художников, которые обрели славу в дореволюционной России. Его наставником был знаменитый Илья Репин. Самые известные свои работы он написал в первой половине XX века.

После Октябрьской революции 1917 года Колесников иммигрировал за границу и осел в Сербии, где стал настоящей звездой и одним из любимых художников короля Александра I Карагеоргиевича. Монарх постоянно поручал Колесникову самые ответственные задания — роспись роскошных отелей, банков, концертных залов и средневековых монастырей.

Картины русского художника великолепно продавались. Все признавали его особый, фирменный стиль.

«Мы всегда его узнаем по его мазку. Его искусство на стыке живописи и графики очень необычно. Вот в такие формы и объемы он включает тончайшие линии, какие-то веточки, штрихи, паутинки. И это удивительно. Можно говорить о колесниковском приеме», — рассказала Татьяна Подставицкая, искусствовед.

Источник фото: телеканал «360»

Именно то, как он писал ветки деревьев, больше всего восхищало Илью Репина. Классик признавал, что может любоваться ими на полотнах Колесникова бесконечно.

В Москве эти картины выставляются впервые. Художник умер в 1955 году. Основное его наследие так и осталось в Сербии, где его называли послом русской культуры. Но нашелся коллекционер, который в конце 80-х годов начал собирать полотна Колесникова, и настал тот момент, когда работ накопилось на полноценную выставку.

«В течение 30 лет была собрана эта коллекция. Здесь только часть этой коллекции, и я считаю, что возвращение в культурный оборот, возвращение в Россию великого русского художника — это нормальное, правильное дело. И если наши соотечественники будут поступать таким образом, то в Россию вернутся очень многие имена», — отметил Владимир Задорожный, коллекционер.

Сейчас на выставке представлено 59 работ художника. Всего же в коллекции у Задорожного более 100 картин. Так что еще будет что показать. Выставка продлится до 31 марта.