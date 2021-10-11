Выставка картин Сальвадора Дали пройдет в Петербурге

Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге 13 октября. Посетить экспозицию можно будет до 16 января. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по культуре Смольного Константина Сухенко.

На выставке будут представлены работы, посвященные русской супруге художника Гале. Большая часть представленных работ являлась частью личного собрания Дали. «Более 50 лет Дали посвятил свое творчество Гале. Мы представим картины, которые никогда не были в нашей стране. Некоторые из работ не покидали Испанию последние 15 лет», — рассказал директор музея Владимир Воронченко.