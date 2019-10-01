Выставка картин Аполлинария Васнецова открылась в Клину

Третьяковская галерея передала в Клин 18 картин Аполлинария Васнецова. Работы великого русского художника пробудут в Подмосковье ровно два месяца.

Третьяковская галерея предоставила пейзажи, созданные в Демьяново, где жил и творил Аполлинарий Васнецов. Живописные произведения дополняют архивные фотографии усадьбы.

Источник фото: телеканал «360»

С 1903 по 1917 год художник проводил летние месяцы в Подмосковье. Здесь он написал более 50 пейзажей и натурных этюдов. На протяжении пятнадцати лет Васнецов неустанно изучал старинное поместье. Здесь он постоянно экспериментировал, уделяя много внимания фактуре, передаче игры света и тени.

«Аполллинарий Васнецов — замечательная личность и очень талантливый художник, но так получилось, что мощная фигура его брата, Виктора Васнецова, его несколько заслоняет. И не все себе представляют его произведения, и особенно не все себе представляют его демьяновские пейзажи», — рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи.

Источник фото: телеканал «360»

Демьяновский цикл — вершина творчества Аполлинария Васнецова. Художник принадлежал к группе московских живописцев, которые в начале ХХ века заново открывали русский мир с его особым укладом жизни. Васнецов дружил с Игорем Грабарем, для которого усадьба также стала одной из основных тем творчества. Пожалуй, одна из главных работ на этой выставке — картина «На погосте».

«Картина написана летом 1917 года. Это такой трагический для нашей страны период, а картина очень теплая, ясная, красивая, хотя художника уже волновали какие-то смутные предчувствия», — отметила Инна Данильян, научный сотрудник Третьяковской галереи.

Источник фото: телеканал «360»

Аполлинарий Васнецов живо интересовался наукой, увлекался археологией и историей. В Демьянове Васнецов активно участвовал в просветительских проектах, читал лекции. По поручению Императорского археологического общества он первым обследовал древнейший архитектурный памятник Клина — церковь Успения Богородицы XVI столетия.

«Выставка уникальна тем, что большинство посетителей могли бы ее никогда не увидеть», — подчеркнул Андрей Щербак, руководитель Ассоциации лауреатов международного конкурса П. И. Чайковского.

Источник фото: телеканал «360»

Примечательно, что Демьяново — родная усадьба не только для Васнецовых. Здесь прошли детские годы писателя символиста Андрея Белого. Сюда же приезжал гостить и творить Сергей Иванов.

Работы Аполлинария Васнецова показывают в Государственном музее-заповеднике П. И. Чайковского. Выставка продлится до 30 ноября. После этого картины вернутся обратно — в Третьяковскую галерею.