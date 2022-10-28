Выставка к 200-летию дешифровки египетских иероглифов открылась в Зимнем дворце | 360°

Культура 28 октября 2022, 15:12 Выставка к 200-летию дешифровки египетских иероглифов открылась в Зимнем дворце

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Масштабная выставка, посвященная двухсотлетию расшифровки египетских иероглифов, открылась в пятницу в Санкт-Петербурге. Скульптуры, картины и украшения, представленные в залах Зимнего дворца, погрузят посетителей в мир Древнего Востока.

Выставку приурочили к 200-летию дешифровки египетских иероглифов. В общей сложности она состоит из 700 экспонатов.

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Интерес к искусству древней цивилизации или, как ее еще называют «египтомании», существует уже около двух тысяч лет, рассказал российский египтолог, доктор исторических наук, заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.

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«В самом простом смысле это интерес к Египту. Только почему она называется манией, если это интерес? А дело в том, что в отличие от подобных интересов в других культурах, египтомания просуществовала и продолжает великолепно существовать в наше время больше двух тысяч лет», — объяснил он.

Любовью и интересом к истории Древнего Египта миллионы людей по всему миру обязаны ученому Жан-Франсуа Шампольону. Именно он в XIX веке при помощи копии Розеттского камня влюбил планету в культуру Востока.

Генеральным партнером выставки выступила НК «Роснефть». Компания сотрудничает с Эрмитажем уже долгие годы. Как отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, бизнес и культура должны дружить.

«Это действительно выставка очень большого влияния, большого значения. Я думаю, что вот это нас сближает — культурное и экономическое лидерство России», — отметил он.

Ранее при поддержке «Роснефти» в музее прошли выставки «Линия Рафаэля» и Пьеро делла Франчека. Кроме того, при активном участии в культурном учреждении работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Уникальная выставка продлится до 9 апреля, так что узнать больше о трудах Шампольона и прикоснуться к культуре уникальной цивилизации сможет любой желающий.