Выставка к 150-летию со дня рождения Матильды Кшесинской откроется в Петербурге

Выставка в честь 150-летия со дня рождения российской балерины Матильды Кшесинской откроется в Санкт-Петербурге 23 марта. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Выставка называется «Матильда из рода Кшесинских», ее можно будет посетить в театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2. Она продлится до 30 апреля.

«В фондах учреждения хранится множество ценных документов, связанных с Кшесинской», — рассказал Пиотровский.

Кшесинская родилась в Санкт-Петербурге в 1872 году. Она окончила Императорское театральное училище и стала прима-балериной Мариинского театра.

Также известный портрет художника Энди Уорхола актрисы Мэрилин Монро выставят на аукционе Christie’s в мае 2022 года. Произведение под названием Shot Sage Blue Marilyn продадут приблизительно за 200 миллионов долларов. Если найдется покупатель, готовый приобрести полотно за такую сумму денег, картина окажется одним из наиболее дорогих произведений искусства 20-го века.