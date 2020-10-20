Выставка к 125-летию Есенина откроется в Петербурге

Экспозиция будет располагаться в Музее-квартире Александра Блока. На выставке можно будет узнать, о том, как поэт впервые приехал в Петроград, как он влился в столичную литературную среду, и как общался с Блоком, Ахматовой, Клюевым, Городецким, Карповым, Бурлюком, Маяковским.

«Этот город много значил для Есенина, с ним связаны несколько лет жизни и последние дни певца «страны березового ситца», — рассказали в пресс-службе музея.