Выставка истории шоколада открылась в Москве | 360°

Культура 08 октября 2022, 20:27 Поделиться Telegram

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Viber Выставка истории шоколада открылась в Москве Фабрика «Красный Октябрь» и Мезоамериканский центр РГГУ открыли выставку истории шоколада Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Выставку истории шоколада открыли в Мезоамериканском центре имени Кнорозова РГГУ. Мероприятие организовали вместе со столичной фабрикой «Красный Октябрь», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века» — выставка, посетители которой смогут ознакомиться с уникальными экспонатами, включая керамику индейцев майя и старинные шоколадки.

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Большинство экспонатов посвящено Юрию Кнорозову. Этот советский ученый стал первым человеком в мире, дешифровавшим письменность майя. Специалисты из разных стран долго пытались понять, о чем писали индейцы, но в 1930-х годах решили, что расшифровка невозможна. Спустя 20 лет Кнорозов сделал это. Благодаря его достижению люди узнали об особенностях выращивания какао-бобов, что в конечном итоге повлияло на появление этих растений по всему тропическому поясу.

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Владислав Овчинский напомнил, что история шоколада в России насчитывает несколько веков. Москва остается одним из крупнейших центров, производящих этот десерт.

«Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика „Красный Октябрь“ и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао», — рассказал глава департамента. Он добавил, что экспозиция будет работать до 31 октября.

Посетители выставки смогут ознакомиться с экспонатами уникального Музея истории шоколада и какао «МИШКа», а также принять участие в мастер-классах. Юных любителей шоколада научат писать это слово иероглифами майя. Москвичи и гости столицы смогут выиграть билеты в музеи «Роза Эйнема» и «МИШКа».

Сладости от московских кондитеров признали на международном уровне. Победителем конкурса «Продукт года — 2022», состоявшегося в рамках международной выставки WorldFood Moscow, выбрали шоколад «Аленка», причем сразу три разных вида плитки. Ее производят в том числе на фабрике «Красный Октябрь». А два вида горького шоколада Eco-botanica от компании «Рот Фронт» стали лучшими в номинации «Кондитерские изделия». Оба предприятия входят в холдинг «Объединенные кондитеры».

Фабрика «Красный Октябрь» изготавливает шоколад «Аленка», ирис «Кис-Кис», конфеты «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Буревестник» и другие. Это крупнейшее кондитерское предприятие столицы, в этому году оно празднует 100-летие.

В 2009 году открылся музей истории шоколада и какао «МИШКа». Его сотрудники привезли на выставку уникальные экспонаты, связанные с историей этого лакомства. В 2022 году Минпромторг назвал музей «МИШКа» организатором лучшей производственной экскурсии для детей.

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