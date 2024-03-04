Культура 04 марта 2024, 19:17 Выставка художников-шестидесятников пройдет в Тюмени

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В Тюмени 7 марта в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова пройдет выставка художников-шестидесятников. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Выставка под названием «Шруб/Овчаров. Эпоха и личность» будет посвящена советскому неофициальному искусству. Экспозиция будет состоять из почти сотни произведений художников, многие из которых покажут широкой публике впервые.

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Как добавил RT, в центре картин — фрагменты судеб современников художников и героика трудовых будней.

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