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    21 января 2022, 14:41

    Выставка художника Ивана Шишкина пройдет в главном музее Ямала

    Дарья Морозова

    Выставка картин Ивана Шишкина откроется в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Выставка начнет работать 29 января. Она приурочена к 190-летнему юбилею художника.

    Посетители смогут познакомиться с работами художника, предоставленными Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан и Государственной Третьяковской галереей. В музее отметили, что многие картины редко выставляются в открытом доступе.