Выставка графики Пикассо откроется в Краснодаре

Экспозиция «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» откроется в Краснодарском выставочном зале 23 апреля. Об этом сообщила «Юга.ру»

На ней представлены оригинальные графические работы одного из основоположников кубизма. Посетителям покажут произведения, которые предоставила галерея современного искусства PSGallery в Санкт-Петербурге из собрания Марка Башмакова.

Выставка будет открыта до 27 июня. Гостям предложат воспользоваться услугами аудиогида — для этого нужно принести с собой смартфон и наушники.

Впервые выставку «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» открыли в 2018 году в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

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