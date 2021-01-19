Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в Москве

В Москве пройдет выставка-форум, посвященная истории и традициям России. Ее проведут в Гостином дворе с 28 января по 14 февраля. В ней примут участие художники, ремесленники, фотографы и промышленники со всей страны.

Выставка призвана показать Россию, как страну возможностей, в которой оберегают традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства страны. Гости выставки «Уникальная Россия» смогут увидеть художественные фотографии, ювелирные украшения, картины и иконы, изделия народных художественных промыслов и многое другое. Кроме экспозиций на выставке организуют презентации проектов, посвященных юбилейным датам знаковых событий страны. Мероприятие приурочено к 190-летию первой в Москве Мануфактурной выставки и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Выставку проводят при поддержке Министерства финансов РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.