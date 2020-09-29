Выставка фестиваля искусств TrashArt открылась в Москве

Московские художники представили экспозицию своих работ из вторсырья на фестивале TrashArt. Торжественное открытие выставки прошло в столичной галерее «Арт Коробка Ривьера».

Свои работы на фестивале представили художники Варвара Гранкова, Зилия Канчурина, Дарья Данилова и Федор Шмелькин. Кроме того, на выставке собраны работы дизайнеров и аниматоров студии «Ластик», а также союза художников-молекул «Варенъйе организм».

Исполнительный директор ТРЦ «Ривьера» Ольга Стариченко подчеркнула, что сейчас проблемы экологии уверенно входят в пятерку вопросов, которые жители России называют в числе приоритетных. По ее словам, фестиваль TrashArt организовали для привлечения внимания жителей города к вопросам переработки и утилизации отходов.

«Весь сентябрь художники создавали арт объекты из вторичного сырья. Пластик, бумагу, стекло, одежду сдавали в специальных корнерах посетители торгового центра. Этот творческий манифест галереи Арт Коробка Ривьера призывает задуматься об эффективной утилизации отходов» — пояснила Стариченко.

Специальным гостем мероприятия стала известная казахстанская художница Сауле Сулейменова. Она представила шесть старых и пять новых работ, созданных в период пандемии. Картины выполнены в технике «целлофановая живопись» из пластиковых пакетов без использования красок.

«Ровно как человек не мог не быть с человеком во время карантина, люди сегодня не имеют альтернатив пластиковым пакетам. Они, конечно, номинально есть, но доступны далеко не каждому. Пластиковый пакет — это самый визуально контрастный, яркий и бьющий в сердце мозга элемент повседневного мира всех социальных слоев и кусков Земли», — отметила художница.

Союз художников-молекул «Варенъйе организм» представили на фестивале «Ресайклскоп — калейдоскоп вторсырья». Авторы работы рассказали, что занимаются переработкой психосоциального мусора. Когда им поступило предложение создать произведение на тему экологии и переработки отходов, художники с удовольствием согласились.

По словам художницы Варвары Гранковой, экологичность и осознанное потребление — это не модный тренд, это необходимость для будущего наших детей. Девушка создала композицию «КУб», которая демонстрирует собой шкаф, набитый вещами, условную тюрьму для одежды. Своей работой художница решила напомнить о том, что вещи должны получать вторую жизнь. Она призвала дарить одежду и сдавать на переработку.

Зилия Канчурина представила арт-объект «Арка времени». Экспонат создан из ноутбуков, планшетов, смартфонов и других электронных отходов. Своей работой художница призвала к сознательному потреблению и личной ответственности за окружающую среду.

Открытие фестиваля посетили не только художники, но и профессионалы отрасли обращения с ТКО. Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева отметила, что сейчас экология стала вопросом, о котором каждому есть что рассказать. У людей появился интерес к тому что происходит, к реформе отрасли по обращению с отходами.

«Сегодня все говорят о 70 миллионах тонн твердых коммунальных отходов, которые каждый год становятся резидентами тех самым тревожащих нас полигонов, а ведь отходов гораздо больше, их более 415 миллионов тонн и это тот самый ресурс будущего, о котором говорил в своем послании федеральному собранию Президент, отмечая важность внедрения экономики замкнутого цикла», — заявила Беляева.

В свою очередь, генеральный директор СРО Ассоциации «Лига Переработчиков Макулатуры» Андрей Гурьянов подчеркнул, что в 2019 году в России было переработано более четырех миллионов тонн макулатуры. Теперь российские переработчики могут перерабатывать пять миллионов тонн в год, а через три года мощности по переработке макулатуры могут увеличиться еще на миллион тонн в год.

Экспонаты выставки будут доступны посетителям ТРЦ «Ривьера» до середины ноября. После закрытия выставки работы отправят на переработку.