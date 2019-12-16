Выставка елочных игрушек 50-х годов открылась в Московском планетарии

В экспозиции представлены 45 игрушек и 45 новогодних открыток. Кроме них можно увидеть подарочные коробки и другие экспонаты 1950–1960-х годов, посвященные Новому году. Поскольку самой популярной темой того времени было освоение космоса, характерными елочными украшениями стали стеклянные фигурки космонавтов, а на новогодних открытках изображены космические корабли, планеты, кометы и звезды.

Стенды оформлены иллюстрациями к книге Ефрема Левитана «Сказочные приключения маленького астронома». Автор рисунков — художник-график Олег Эстис.

Выставка продлится до 30 декабря.