Выставка Дюрера открылась в Эрмитаже

В музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге стартовала выставка работ немецкого живописца Альбрехта Дюрера. Мероприятие приурочено к 550-летнему юбилею художника. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании «Россети».

Всего на выставке представили более 400 работ. Они располагаются в Николаевском зале Зимнего дворца. Главным достоянием экспозиции стали памятники монументальной гравюры. Также там представлены портреты, эскизы церковных витражей, наброски к гравюре и штудии к живописному алтарю.

Исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров принял участие в организации выставки. Он отметил, что его компания уделяет большое внимание сохранению исторического и культурного наследия и поддержке гуманитарных инициатив.

«Быть партнером Государственного Эрмитажа — большая честь и удовольствие, ведь это всегда означает сопричастность самым масштабным и интересным событиям в мире искусства», — отметил Муров.