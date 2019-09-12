Выставка-дискуссия «Со-творение Москвы» открылась в центре столицы

«Со-творение Москвы, или Семь Бадаевских вечеров». Выставка-дискуссия с таким интересным названием развернулась в самом сердце столицы с 11 по 18 сентября 2019 года.

Основой экспозиции стала инсталляция «Память Москвы» — уникальное собрание кирпичей из старинных построек города. Все экспонаты дополнены описаниями и фотографиями домов, которые уже исчезли или могут пропасть в ближайшее время.

Источник фото: телеканал «360»

Владелец коллекции, москвовед Андрей Кирпичников объясняет: «Я хотел этой экспозицией и всем, что есть вокруг, показать людям, что нужно более бережно относиться к историческому наследию, которое у нас есть. Я хотел напомнить знаменитый рассказ Рэя Брэдбери „И грянул гром“, когда человек наступил на бабочку, и из-за этого изменилось будущее. Каждый из нас постоянно меняет будущее. Независимо от того, кем является человек, приехал ли он в Москву или родился здесь, кем он работает и какие у него взгляды. Мы все вместе создаем эту историю, и мы должны беречь то прошлое, без которого нет будущего».*

Источник фото: телеканал «360»

«Если коротко, то идея потрясающая», — поделился мнением Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. «Как говорила одна моя студентка: „Историю надо знать наощупь“. Поэтому идея московских кирпичей, которые можно потрогать, это та история, через которую можно Москву познать и полюбить».

Проект разместился на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода. По словам организаторов, такой выбор не был случайным, ведь это здание построено в конце 19-го века и является признанным памятником промышленной архитектуры.

Вадим Ковалев, член общественной палаты Москвы признался: «Хочется, чтобы эти здания сохранялись, и массовая застройка не приходила туда, где ещё жива история. Ведь это неповторимый колорит, неповторимые виды. Необходимо эту историю холить и лелеять, потому что ее не так много осталось в нашем городе».

Источник фото: телеканал «360»

В старинных стенах также представлены артефакты из солодовен и овинов Трёхгорного пивоваренного товарищества и выставка от Инициативной общины Богоявленского собора в Дорогомилове. А кроме того, в рамках выставки запланировано проведение «семи вечеров» — обсуждений архитектурного и культурного облика столицы. Поучаствовать в дискуссиях организаторы пригласили чиновников, девелоперов, архитекторов, историков и активных горожан.

Ярослав Скворцов подчеркнул: «Интересно общаться не только с кирпичами, но и обменяться мнениями с теми, кто, как и ты, эти кирпичи послушал и услышал что-то свое».

«Очень позитивно, что люди, занятые в разных сферах деятельности и любящие свой город, сели за стол и попытались найти common ground, такую общую платформу», — считает Наринэ Тютчева, основатель архитектурного бюро «Рождественка».

Завершится «Со-творение Москвы» 18 сентября — подведением итогов и музыкальным вечером.