facebook_pixel
    24 июня 2022, 16:08

    Выставка динозавров «Оттаявший мир» появится на Ямале

    Дарья Морозова

    Выставка динозавров «Оттаявший мир» откроется в главном музее Ямала. Экспонаты покажут с визуальным эффектом «оттаивания». Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

    Там представят уже известных мамонтенка Любу, Монгоченского мамонта, шерстистого носорога и новый экспонат под названием Тадибе. Выставка откроется в начале июля.

    Тадибе назвали в честь обнаружившего его оленевода. Находкой оказался молодой человек 12-15 лет, скелет которого сохранился почти полностью. Он погиб более 42 тысяч лет назад.