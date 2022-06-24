Выставка динозавров «Оттаявший мир» появится на Ямале

Выставка динозавров «Оттаявший мир» откроется в главном музее Ямала. Экспонаты покажут с визуальным эффектом «оттаивания». Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Там представят уже известных мамонтенка Любу, Монгоченского мамонта, шерстистого носорога и новый экспонат под названием Тадибе. Выставка откроется в начале июля.

Тадибе назвали в честь обнаружившего его оленевода. Находкой оказался молодой человек 12-15 лет, скелет которого сохранился почти полностью. Он погиб более 42 тысяч лет назад.