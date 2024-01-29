Культура 29 января 2024, 18:58 Выставка часов времен СССР открылась в Иркутстке

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Коллекцию редких, уникальных, и единственных в мире часов показал на выставке в Иркутске. Об этом сообщило ОТР.

Посетители могли познакомиться с различными экземплярами, среди которых были даже часы с кукушкой. Также были представлены будильники и наручные модели. Среди них — редкие и ценные изделия фабрик «Ракета», «Молния», «Пионер», «Слава», «Витязь», «Победа», которые ценились в 60-е годы во всем мире.

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