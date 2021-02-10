Выставка «Башкирская мозаика» открылась в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) открылась экспозиция «Башкирская мозаика». На выставке представлено свыше 150 изделий. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Среди представленных экспонатов есть письменные принадлежности, предметы одежды и картины. Экспонаты привезли из Сибая в рамках культурного обмена. Они сделаны из керамики, дерева, бисера и яшмы. Выставку можно бесплатно посетить в Музейном ресурсном центре до 31 марта.

«Мы, в свою очередь, передали выставку „Северный колорит“, которая раскрывает культуру коренных малочисленных народов севера», — рассказала заведующая музеем городской истории МРЦ Ноябрьска Ильсеяр Минибаева.