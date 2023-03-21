Культура 21 марта 2023, 17:25 Выставка «Багровый рубеж» откроется в московском Музее Победы с 21 марта

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Московский Музей Победы при участии поискового объединения «Тризна» откроет выставку «Багровый рубеж», приуроченную к 80-летию окончания Ржевской битвы. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт tverigrad.ru.

На выставке будут представлены раритеты из фондов Музея Победы, а также фотографии, документы, вооружение и стрелковое оружие Красной армии, найденные на местах боев на Ржевско-Вяземском выступе.

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Выставка откроется 21 марта.

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