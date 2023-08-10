Культура 10 августа 2023, 15:47 Выставка «Артиллерия России в Великой войне» открылась в Царском Селе

Читать 360tv в

Выставка Ратной палаты «Артиллерия России в Великой войне», в которой представлены более 400 экспонатов, заработала в музее-заповеднике «Царское Село». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Все предметы экспозиции были получены из музейных собраний и частных коллекций.

Реклама

Гости выставки узнают об организации артиллерии России начала ХХ века, подготовке артиллеристов, где раньше производили орудия и как артиллерийские формирования проявили себя на полях сражений в Первой мировой войне.