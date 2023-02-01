01 февраля 2023, 18:49
Выставка «АРТ МИР» откроется в Нижнем Новгороде в феврале
Мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры «АРТ МИР» откроется 4 февраля в Нижнем Новгороде и продлится до 12 февраля. Об этом сообщило РИА ФАН.
На выставке представят инновационные работы современных мастеров. Как сообщил RT, основными организаторами данного культурно-просветительского проекта стали галерея искусств «Луна» и АО «Нижегородская ярмарка».
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Отмечается, что выставку проведут благодаря поддержке Минкультуры Нижегородской области.
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