Выставка археологических артефактов «Золото донских степей» пройдет в Барнауле

Выставка археологических артефактов «Золото донских степей» впервые будет представлена в Барнауле. Об этом сообщила «Алтайская правда».

В Алтайском краеведческом музее представят экспонаты из фондов Ростовского областного музея. Посетить выставку можно будет с 16 по 21 сентября. Там представят более 500 экспонатов. Жители и гости региона смогут посмотреть на предметы обихода южных кочевых племен: скифов, киммерийцев, сарматов.

На выставке представят редкие экспонаты, в том числе детали киммерийской конской упряжи, скифские мечи-акинаки, золотые ювелирные украшения. Также там можно будет посмотреть на точную гальванокопию металлических деталей убранства костюма скифского царя.

Жителям Алтайского края покажут также серию мероприятий, которые посвящены культуре и быту древней античности. Историки и археологи из Алтайского государственного университета и Ростовского областного музея прочтут научно-популярные лекции. Кроме того, можно будет поучаствовать в мастер-классах, передало РИА ФАН.