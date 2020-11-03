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    03 ноября 2020, 15:41

    Высшая лига КВН решила ликвидироваться — но только на бумаге

    Анастасия Калинина

    Компания «КВН Высшая лига» начала процедуру ликвидации, но это юридический момент, который никак не скажется на деятельность клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КВН.
    Высшая лига КВН решила ликвидироваться — но только на бумаге

    «Это обычная процедура ликвидации юридического лица. В период пандемии, когда действовал запрет на проведение массовых мероприятий, нам пришлось как и всем, перенести съемки, но сейчас мы вернулись к нашему обычному графику, сегодня началась подготовка к Кубку мэра Москвы», — сообщили представители пресс-службы.

    Ранее в СМИ появилась информация о закрытии компании, которая занимается организацией Высшей лиги КВН. Причиной они называли низкие рейтинги шоу.

    В конце октября комик Александр Гудков заявил, что КВН умер. Потому что раньше шутки могли жить месяцами, а сейчас три секунды и все. На это отреагировали известные участники клуба. Дмитрий Соколов рассказал РИА ФАН, что в КВН приходят нестандартные ребята с новыми мыслями, поэтому клуб будет жить еще долго.