Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде

Музыка Билли Айлиш будет звучать в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Американская поп-звезда выпустила для картины титульную песню.

Трек к 25-й ленте кинофраншизы певица разместила на своем YouTube-канале. Композиция длится четыре минуты.

Айлиш — самая молодая исполнительница музыкальной темы за всю историю бондианы. Песню она писала вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом.

«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг. Его партнершей по ленте стала французская киноактриса и модель Леа Сейду. Вместе с ними перед зрителями предстанут Рами Малек, Кристоф Вальц и Ана де Армас.

«Написать песню к фильму, который стал легендой, большая честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — писала Билли Айлиш, узнав о предоставленной ей возможности.