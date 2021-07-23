Вышла книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1925)»

Опубликована книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1925)». Это второй том тетралогии известного автора. Первая книга, рассказывающая об истории лотерей в Стране Советов, вышла в марте 2020 года.

«Это самый большой по объему том моей тетралогии, при этом в нем описано все пять лет жизни советских лотерей», —отметил автор книги.

Ковтун отметил, что факты основаны на архивных документах государственных и региональных архивов.

«Для читателей рекомендую отдельные главы в книге, посвященные лотерейной деятельности Общества землеустройства трудящихся евреев, Осоавиахима и Всерокомпома. Почти все архивные материалы, на основании которых написана книга никогда не запрашивались и публикуются впервые», — заметил автор.

Книга проиллюстрирована яркими и редкими плакатами и лотерейными билетами и будет интересна юристам, историкам и специалистам, изучающим лотеристику. Издательство «Лимбус-Пресс» также выпустило ограниченным тиражом первый том книги (1917–1924 годы), который дополнен рядом новых глав и иллюстраций.

Евгений Ковтун — эксперт в области государственного регулирования игорной и лотерейной деятельности. Автор книг и статей, посвященных этим темам. В 2013 году издал известную книгу «Азарт в стране Советов», состоящую из трех томов: «Азартные игры «, «Лотереи» и «Государственная карточная монополия».