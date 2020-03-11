Вышел второй трейлер к мультфильму Mortal Kombat

Создатели «Mortal Kombat: Месть Скорпиона» показали второй трейлер к анимационной ленте. Ролик получился довольно кровавым, а самому мультфильму присвоили рейтинг R.

Трейлер опубликован на YouTube-канале портала IGN. Мультипликационный фильм, основанный на одноименной игре, выпустит компания Warner Bros.

В ролике показано, почему Скорпион решил участвовать в смертельном турнире, организованном колдуном Шан Цунгом. Землян в нем защитят Лю Кан, Соня Блейд и другие персонажи.

Режиссером мультфильма стал Итан Сполдинг, снявший «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Сценарий к нему написал Джереми Адамс («Сверхъестественное»), а создатель игры Эд Бун консультировал проект. Первая игра из серии Mortal Combat увидела свет в 1992 году.

Премьера «Mortal Kombat: Месть Скорпиона» в Сети намечена на 12 апреля. На DVD картина появится спустя две недели — 28 числа.